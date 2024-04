Giuffredi: "Il rinnovo di Zaccagni? Probabilmente Lotito ha altro da fare, in estate ci guarderemo intorno"

In un'intervista rilasciata al sito ilgiornaledellosport.net, l'agente Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Parisi, Biraghi e Ranieri, ha parlato anche del futuro di Mattia Zaccagni, esterno della Lazio messo nel mirino dalla Fiorentina nelle ultime finestre di mercato. Queste le sue parole:

"Sono quaranta giorni che non sento nessuno della Lazio. Non so se Lotito ha altro da fare, ma evidentemente il rinnovo del mio assistito non è la sua priorità, altrimenti il tempo per sistemare il problema lo troverebbe. In estate ci guarderemo intorno. Anche perché valutando l’ultima proposta che ci hanno fatto, siamo lontani dalla chiusura".