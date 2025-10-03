La Nazione: Viola al bivio, una gara spartiacque

La Nazione in edicola oggi si concentra, inevitabilmente, sulla sfida di Conference League fra la Fiorentina e il Sigma Olomouc, intitolando in copertina: “A Piccoli passi. La ripartenza”.

pagine 2-3

lo spazio dedicato alla maglia viola si apre con un articolo dal titolo: “Sigma battuto, segnali di crescita” e ancora “Gol e carattere è roba da Piccoli. tre punti d'oro in vista del campionato". A pagina 3 sono presenti diversi editoriali firmati dalle penne più note de La Nazione fra i quali quello di Benedetto Ferrara, intitolato: “Recuperata un po' di autostima, adesso si torna a fare sul serio”.

Pagina 4-5

La Nazione continua riprendendo le parole di Ferrari nel pre-partita di ieri sera: “Intervento discale, Rocco operato a NY”. Infine, alla pagine seguente, il quotidiano fa il punto già in vista della prossima i campionato: “Bivio Viola, nessuna tregue. Sarà una gara spartiacque”.