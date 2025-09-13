Dalle dimissioni col Frosinone al Napoli: il ritorno di Pioli al Franchi. Sei anni di gap e uno Scudetto per mettere in mostra la sua nuova versione

Ancora non aveva avuto modo di rivivere il Franchi, già suo da giocatore e da allenatore: colpa dei lavori che hanno consigliato una partenza in trasferta. Stasera invece Stefano Pioli tornerà dentro l'impianto e davanti ai tifosi viola, a distanza di oltre sei anni: era un grigio lunch match dell'aprile 2019 quando la Fiorentina perse per 1-0 con il Frosinone e il tecnico dette le dimissioni, per divergenze con la società.

Teatro e atmosfera ben diverse quelle di stasera, dove c'è aria di big match contro il Napoli di Conte: per Pioli un'emozione in più da vivere dopo aver cambiato volto anche alla propria carriera. In questi sei anni sono arrivati uno Scudetto e una semifinale di Champions. E' diversa anche la Fiorentina, non a fine ciclo come era l'ultima versione dei Della Valle ma anzi, con la voglia di progredire proprio come il suo nuovo-vecchio allenatore.