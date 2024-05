Come riporta La Nazione, c’è anche il nome di Giuseppe Taglialatela, ex portiere della Fiorentina e del Napoli, tra le carte dell’inchiesta che la procura di Firenze ha aperto nei confronti di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tributari, all'appropriazione indebita e all'autoriciclaggio.

Nel mirino della Dda ci sono un cittadino italiano e uno albanese, che hanno coagulato attorno a loro numerosi altri soggetti. Dal 2012 sono riusciti ad acquisire o affittare 31 attività ristorative, situate principalmente nel centro storico di Firenze, oltre a due alberghi, attività di noleggio auto, attività di produzione di birra, per un totale di investimenti pari a circa 13,5 milioni di euro.

I soldi contanti fatti uscire dai ristoranti gestiti dal gruppo sarebbero stati utilizzati - secondo la ricostruzione accusatoria - anche per rilevare tra il dicembre 2023 e il maggio 2024 il 50 per cento delle quote dell’Ischia Calcio al prezzo formale di circa 9mila euro, consegnando invece 100mila a Giuseppe Taglialatela, legale rappresentante della società. L’ex portiere deve anche rispondere di emissione di fatture per operazioni inesistenti in relazione alle sponsorizzazioni fittizie, almeno in parte: fatture per circa 80 mila euro emesse dall’Ischia Calcio nei confronti di una società di Napoli.

