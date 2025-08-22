Si allontana il ritorno in Serie A di Munteanu. Ma l'ex Fiorentina ha gli occhi della Ligue 1 addosso

Il calciatore del Cluj ed ex Fiorentina Louis Munteanu, tornato in patria da almeno due stagioni e ormai separato dalla Viola a titolo definitivo, ha disputato un'ottima annata. Ciò gli è valso le attenzioni anche della stessa Serie A, anche se il suo futuro pare non essere in Italia.

Ci sono importanti attenzioni che arrivano dalla Ligue 1 per l'ex centravanti viola. Secondo quanto riportato da Fanatik.ro, il Rennes avrebbe già presentato un'offerta da 12 milioni di euro al Cluj per Munteanu. Nonostante i rossoneri stiano chiudendo anche Conrad Harder dallo Sporting Lisbona, c'è la volontà di acquistare anche l'ex Fiorentina.