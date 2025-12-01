L'ex portiere viola e opinionista Giovanni Galli ha commentato a Lady Radio la situazione in casa Fiorentina dopo la tredicesima partita senza vittoria.

Le parole di Galli

“Ora tutti si sono resi conto della situazione. Ma l'ambiente deve essere compatto, sennò come pensi di salvarti? Ci sono dei giocatori non all'altezza? Magari sì, ma continuando a dirlo migliori la situazione? Non credo. Adesso servirebbe aprire il Viola Park. La Fiorentina deve aprire casa sua, perché non può solo chiedere ai tifosi senza dare, sennò sono dei bancomat per prendere i soldi. Sarebbe bello aprire tutto e far sentire il calore dei tifosi”.

Sulla squadra

“Le certezze in situazioni così le dà la difesa. E anche ieri è stata la dimostrazione che le cose non sono a posto. Non è un fatto di linea a 3 o a 4. Ora ci sono 5 partite da qui a gennaio. Male che vada ne devi uscire con 10 punti. Ora non puoi togliere le poche certezze che hai. E poi servirebbe un po' meno sculo. Ci sta andando quasi tutto male. Kean con le occasioni di quest'anno, lo scorso anno avrebbe già fatto 10 gol. Ma succede".