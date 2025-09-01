Il mercato della Fiorentina: Piccoli la punta di diamante, la permanenza di Kean un grande successo. Ecco tutte le operazioni concluse

Il calciomercato è ufficialmente finito! La Fiorentina ha cambiato molto la propria rosa, andando ad immettere volti nuovi ma lasciando partire anche tantissimi calciatori. Rivediamo assieme tutte le trattative portate a termine, sia in entrata che in uscita, con tanto di formule e cifre.

ACQUISTI

Hans Nicolussi Caviglia (c, Venezia, prestito 1 milione di euro), Tariq Lamptey (d, Brighton definitivo 6 mil), Roberto Piccoli (a, Cagliari definitivo 25 mil), Edin Dzeko (a, Fenerbahce definitivo gratuito), Simon Sohm (c, Parma definitivo 15 mil), Jacopo Fazzini (c, Empoli 10 mil), Mattia Viti (d, Nizza prestito), Eman Kospo (d, Barcellona definitivo 400 mila euro), Luca Montenegro (c, Ternana definitivo gratuito), Luca Lezzerini (p, svincolato), Niccolò Fortini (d, Juve Stabia, rientro dal prestito), Christian Kouamé (a, Empoli, rientro dal prestito), Gino Infantino (c, Al-Ain, rientro dal prestito), Abdlehamid Sabiri (c, Al-Taawoun, rientro dal prestito).

CESSIONI

Antonin Barak (c, Sampdoria, prestito secco), Pietro Terracciano (p, Milan definitivo gratuito), Costantino Favasuli (c, Catanzaro prestito), Josip Brekalo (a, Real Oviedo definitivo gratuito), Alessandro Bianco (c, Paok, prestito), Mbala Nzola (a, Pisa, prestito 1 mil), Riccardo Sottil (a, Lecce, prestito 500 mila), Oliver Christensen (p, Sturm Graz, prestito), Matias Moreno (d, Levante, prestito 500 mila euro), Nicolas Valentini (d, Verona, prestito), Tommaso Rubino (a, Carrarese, prestito), Filippo Distefano (a, Carrarese, prestito), Maat Daniel Caprini (a, Mantova, prestito), Lorenzo Lucchesi (d, Monza, prestito 250 mila euro), Lorenzo Amatucci (c, Las Palmas, prestito), Yacine Adli (c, Milan, fine prestito), Andrea Colpani (a, Monza, fine prestito), Nicolò Zaniolo (a, Galatasaray, fine prestito), Michael Folorunsho (c, Napoli, fine prestito), Edoardo Bove (c, Roma, fine prestito), Danilo Cataldi (c, Lazio, fine prestito), Edoardo Pierozzi (d, svincolato), Gabriele Ferrarini (d, svincolato), Eduard Dutu (d, svincolato), Ikoné (a, Paris FC definitivo 3 mil), Beltran* (a, Valencia prestito 1 mil).