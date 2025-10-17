L'ex difensore di Milan e Fiorentina Giuseppe Pancaro è intervenuto a TMW Radio per commentare quella che potrebbe essere la gara tra i rossoneri e i viola in programma domenica sera.

Su Kean

Alla domanda se secondo lui Kean può recuperare ha risposto: "A me è capitato, proprio alla vigilia di una partita. Se non ci sono lesioni, si riesce recuperare e a giocare con fasciature. Ma è molto soggettivo. Sicuramente farà di tutto per esserci, sono partite che i grandi giocatori ci tengono a giocare".

Sul Milan

E sul Milan ha commentato: "E' sicuramente un cliente scomodo il Milan, perché è in salute, e va sulle ali dell'entusiasmo. Sono stati fatti acquisti importanti. E' migliorato nel modo di fare calcio, gioca da squadra ora. E' una squadra molto pratica, dove tutti sono al servizio della squadra. Ha creato spirito di gruppo e unità d'intenti. E può solo che migliorare"