Spalletti perde un difensore per la partita contro la Fiorentina
Tegola in casa Juventus in vista della Fiorentina. Proprio nel corso dell'allenamento di oggi, infatti, Luciano Spalletti ha perso per infortunio Daniele Rugani, che ha riscontrato un problema muscolare risultando costretto ad abbandonare il campo.
Venti giorni ai box
Gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione di lieve entità al muscolo soleo della gamba destra, per uno stop di almeno venti giorni. Viene da sé che Spalletti non potrà contare su Rugani per la partita di sabato al Franchi.
