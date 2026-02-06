Kouamé va in Grecia gratuitamente. Ma il vero guadagno sarà... il risparmio! Ecco la cifra "salvata" dai viola

Dopo il mancato trasferimento all'Hellas Verona, Christian Kouamé è pronto ad approdare in Grecia all'Aris Salonicco.

Formula e durata

Come appreso da Fiorentinanews.com, l'operazione si chiuderà a titolo definitivo gratuito. In questo modo il club viola risparmierà 1,7 milioni di euro netti l'anno prossimo e altri 800 mila quest'anno. 2,5 milioni netti in tutto.

Il primo giorno in Grecia

L'attaccante è atteso a Salonicco oggi alle 12:30. Una trattativa-maratona che si è protratta fino alle prime ore del mattino, visto che stasera chiuderà il mercato in Grecia. Il giocatore atterrerà all'aeroporto e si sottoporrà alle visite mediche, per poi firmare il contratto che lo legherà al club ellenico fino a giugno 2027.