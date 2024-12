Parisi e un destino tutto da scrivere: C'è già chi è pronto a prenderlo a titolo definitivo. La cifra che la Fiorentina richiede

Il nome di Fabiano Parisi resta uno dei più gettonati sul mercato.

Le intenzioni del Como

Restano confermate le intenzioni del Como di presentare un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo dell'esterno sinistro della Fiorentina. La formazione allenata da Cesc Fabregas interverrà in modo massiccio in questo mercato invernale per avere a disposizione elementi in grado di conquistare la salvezza e Parisi è uno dei primi obiettivi in questo senso.

Al Milan qualcosa è cambiato

Di recente ci sono state anche voci relative ad un suo possibile approdo al Milan, come alternativa a Theo Hernandez. E' chiaro che il recente esonero di Paulo Fonseca e il contestuale arrivo di Sergio Coincecao sulla panchina rossonera possono avere mischiato le carte in tavola. Parisi è stato pagato 10 milioni di euro circa ed è questa la cifra che richiede la società per cederlo ora a gennaio.

Un monito alla Fiorentina?

Intanto Raffaele Palladino lo ha rilanciato come titolare nella partita contro la Juventus dove è stato uno tra i migliori in campo. “Oggi sono un calciatore della Fiorentina e penso ad aiutare la squadra - ha detto subito dopo la gara - ma se giocassi con più continuità sarebbe tutto più semplice”. Una semplice frase o un monito per il club?