Kean via? No, per la Fiorentina è 'incedibile'. La fine delle barricate per Gudmundsson

Nel corso dell'ultima giornata di campionato, decisivi per la vittoria della Fiorentina contro l'Udinese sono stati, tra gli altri, Moise Kean e Albert Gudmundsson. I due attaccanti sono però anche molto chiacchierati a livello di mercato.

Incedibile

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la linea della Fiorentina per Kean è che rimarrà a Firenze a ogni costo. Fa parte della categoria “incedibili”.

Sotto esame

L'islandese invece è sotto esame: la dirigenza ne valuterà atteggiamento e prestazioni entro la metà di gennaio. E poi deciderà se confermarlo o meno. Il Corriere Fiorentino sull'ex Genoa scrive che il club viola non farà barricate qualora chiedesse di essere ceduto.