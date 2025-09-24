Per il portiere della Fiorentina Oliver Christensen è un momento importante, è il debutto assoluto in Europa League con lo Sturm Graz. Schierato ancora una volta titolare, il danese sta giocando il suo primo match in questa competizione… e dopo neanche sette minuti ha lasciato il suo ricordo. Non in positivo.

Che papera di Christensen: un bagher decisamente goffo

Lo Sturm Graz sta giocando proprio in Danimarca, a Herning, contro il Midtjylland. Al minuto 7 Dju batte un calcio d'angolo indirizzato verso la porta: Christensen va per un pallone piuttosto facile da bloccare, che gli arriva proprio all'altezza delle mani, ma invece di tentare di trattenere la sfera il portiere della Fiorentina sfoggia un bagher molto goffo con entrambe le mani aperte. Il risultato? Palla impennata in alto all'indietro, che entra nella sua porta. Autogol clamoroso. Inizialmente, peraltro, l'arbitro aveva annullato il vantaggio del Midtjylland, salvo poi convalidare la rete dopo revisione VAR.

Ecco le immagini della papera di Christensen: