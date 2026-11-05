Gonçalves celebra Cristiano Ronaldo: "Un privilegio scendere in campo con una leggenda come te. Grazie per tutti i consigli e..."

Il fantasista portoghese Pedro Gonçalves di recente si è messo in mostra con la Fiorentina, sfornando un assist decisivo e tante belle giocate nello spezzone di Sassuolo.

CR7 dice addio al Portogallo

L'ex Sporting ha in queste ore postato sui propri social per salutare un avvenimento storico per il calcio portoghese. Gonçalves a omaggiato Cristiano Ronaldo con una storia Instagram, nel giorno in cui la leggenda del calcio lusitana ha annunciato l'addio alla Nazionale, nella quale ha avuto modo di scendere in campo assieme al fuoriclasse di Madeira. Il classe 1998 della Fiorentina ha salutato il ritiro dal Portogallo del fenomeno CR7 con un messaggio accorato e alcune foto che li ritraggono insieme.

Le parole di Gonçalves

"È stato un privilegio scendere in campo con te leggenda. Restano i record, la tua dedizione e come hai portato in alto il nome del Portogallo in tutto il mondo. Grazie di tutti i consigli e per avermi aiutato in un momento molto importante per me. Ti sarò per sempre grato"