Sogliano: "La Fiorentina è tra le sorprese del campionato, può fare gare importanti. Ngonge rimane a Verona? Vediamo"

Il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano ha rilasciato un'intervista a tuttomercatoweb.com, menzionando tra le sorprese del campionato anche la Fiorentina. Queste le sue parole: “Nessuno si aspettava che il Frosinone facesse tanti punti e buonissime prestazioni. I loro punti sono meritati, nessuno te li regala in Serie A. Penso che sia questa la squadra che mi ha sorpreso. Tra le altre dico il Bologna e la Fiorentina, due squadre che sono in grado di fare partite importanti. Trovare la continuità non è facile nel nostro campionato”

E poi sula possibilità che Ngonge, attaccante che i viola hanno seguito in estate senza successo, rimanga a Verona: “Sappiamo tutti qual è la situazione del nostro club, vogliamo salvarci ma guardando anche al punto di vista amministrativo, alle necessità che ci sono. Dobbiamo pensare a fare più punti possibile fino al mercato, poi vedremo che cosa succederà”.