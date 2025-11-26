A Bergamo è già scoppiata la Palladino-mania. Scamacca: "Avevamo bisogno di lui, siamo tornati uniti"

Dopo la sfida europea contro l'AEK, in programma domani sera, la Fiorentina affronterà una complicata trasferta a Bergamo, contro l'Atalanta, la nuova squadra di Palladino.

Cambio di rotta

Proprio per il nuovo mister degli orobici sono arrivate parole al miele da parte di Scamacca, alla vigilia della loro sfida di Champions contro il Francoforte, in programma stasera. Nonostante la sconfitta all'esordio contro il Napoli, l'umore è alto in quel di Bergamo.

Le parole di Scamacca

“Palladino ha portato entusiasmo e tranquillità nello spogliatoio, ma soprattutto, ci dà la sicurezza che ci è mancata e che ci serviva. Avevamo bisogno di un allenatore che confidasse in noi e ci facesse sentire al sicuro. Contro il Napoli ho rivisto una squadra unita, questa è la cosa più importante”. Vanoli avvisato.