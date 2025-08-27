Paura per Massimo Moratti: l'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato in terapia intensiva

Momenti di apprensione per un personaggio storico del calcio italiano. L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Le cause sono riconducibili a una polmonite.

Le condizioni di Moratti non sembrano essere estremamente critiche, non è momentaneamente in pericolo di vita. Tuttavia la sua situazione resta da monitorare seriamente, dato che i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente.