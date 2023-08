In attesa di conoscere il suo futuro, Amrabat viene chiamato dalla sua nazionale. Mentre Sabiri...

Sono state diramate le convocazioni di Regragui per i prossimi due impegni della nazionale marocchina contro Liberia (qualificazioni Coppa d'Africa) e Burkina Faso (amichevole), rispettivamente in programma il 9 e il 12 settembre. Presente nella lista Sofyan Amrabat, in queste ore al centro del mercato e in attesa di conoscere il suo futuro.

Non c'è, invece, Abdelhamid Sabiri, altro centrocampista della Fiorentina che in queste ultime settimane ha avuto qualche problema fisico.