Da Dzeko a Piccoli, un messaggio chiaro della Fiorentina alla concorrenza. Pradè e Ferrari sono i protagonisti assoluti dell'estate

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi presenta un lungo editoriale che si concentra sulle ambizioni viola e sulla nuova rosa che Pradè e Goretti stanno costruendo.

Il ritorno di Stefano Pioli

“La Fiorentina di Commisso - scrive La Gazzetta dello Sport - senza fanfare e squilli di tromba, ma portando avanti una strategia di grande serietà, è stata rinforzata, migliorata, completata. Partendo dalla scelta di uno tra gli allenatori più bravi in circolazione e di maggiore affidabilità anche nelle relazioni interne. Uno con cui davvero poter sposare un progetto tecnico. È così Stefano Pioli, che ha deciso di rientrare dall'Arabia anche perché affascinato dall'idea di riabbracciare una piazza che ha conosciuto bene sia da giocatore che da allenatore, a cui regalare tutta l'esperienza di primissimo livello accumulata in questi anni”.

Una rosa più forte e gli obiettivi della stagione

L'editoriale prosegue con l'analisi anche della rosa della Fiorentina: "Il campionato può regalare molte soddisfazioni. Sì, perché molti si affannano a dichiarare le loro ambizioni di Champions, di un posto tra le prime quattro, ma probabilmente non si sono accorti della crescita, strutturale, studiata dalla dirigenza viola, con il dg Ferrari e il ds Pradè protagonisti assoluti dell'estate. Perché non solo, come detto, è arrivato uno dei tecnici più stimati, ma tutta la squadra è stata puntellata, senza inseguire le facili occasioni, le famose opportunità, scegliendo gli uomini giusti al posto giusto. Partendo da Dzeko, fino all'ultima idea Piccoli, per lanciare un chiaro messaggio alla concorrenza. Mentre tutti, o tanti, hanno problemi o preoccupazioni con le loro punte, c'è un attacco - quello viola - che fonde esperienze, qualità e caratteristiche differenti in un quadro molto incoraggiante. Sarà anche per questo che dallo stesso Gudmundsson a De Gea, per arrivare soprattutto a Kean, tutti hanno scelto di restare per dar forza ai loro obiettivi".