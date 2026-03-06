Daniele Baldini, storico collaboratore di Spalletti ed ex difensore di Serie A, ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina e in particolare di Pietro Comuzzo: “Secondo me è un patrimonio da maneggiare con cura. E' ancora giovane e non può certo ergersi a salvatore della patria in questa situazione, sta pagando dazio perché non ha l'esperienza per gestire certe difficoltà. In futuro mi piacerebbe vederlo capitano della Fiorentina”.

“Poca qualità e personalità”

Poi ha aggiunto: “Quando una stagione parte male c'è il rischio che prosegua peggio e così è stato. La squadra non ha personalità e anche poca qualità, a volte è sembrata in balia degli eventi. Probabilmente il fatto che l'anno scorso sia andato tutto bene ha nascosto il valore reale di questo gruppo”.

“Pongracic non è un leader”

Infine: “Pongracic è un ottimo giocatore ma non è né un leader né un centrale di una difesa a tre. Non è neanche quella persona che potrebbe dare certezze a Comuzzo, in tal senso è meglio Ranieri. I tanti gol subiti nel finale comunque non sono una questione di qualità, ma di attenzione”.