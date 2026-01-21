L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano, alla vigilia del match d'Europa League contro il Celtic, ha parlato dell'ex Fiorentina Simon Sohm, appena approdato in rossoblù in cambio di Fabbian.

‘Fabbian e Sohm? Sono simili’

“Sohm ha caratteristiche simili a Fabbian. Nei tre ruoli di centrocampo ha sempre lavorato bene, sa riempire l'area e inserirsi da dietro, ha grande passo in conduzione e anche la stoccata vincente. Approfitto per salutare Giovanni e fargli un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura con la Fiorentina”.

‘Celtic come la Fiorentina’

Poi sul Celtic ha aggiunto: “Abbiamo visto le immagini delle partite del Celtic, giocano un 4-3-3 molto simile alla Fiorentina con due interni di centrocampo che sanno riempire l'area di rigore”.