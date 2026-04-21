Cecchi: "Vanoli non si giocherà mai né l'Oscar né il David, ma contestarlo è roba da commedia"

La Fiorentina esce dalla trasferta di Lecce con un punto, anche se nel secondo tempo è stata praticamente rinchiusa nella propria metà campo dalla formazione salentina.

“Fiorentina salva, un'impresa!”

Nel commentare questa gara, il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, ha scritto sul quotidiano locale: “La Fiorentina con il punto asfittico di ieri si è salvata. Appena qualche mese fa mezza Italia riteneva questa un'impresa impossibile. La Fiorentina non solo l'ha resa possibile ma lo ha fatto con 5 giornate di anticipo”.

“Contestare Vanoli è roba da commedia”

E poi: "Vanoli non si giocherà mai né l'Oscar né il David di Donatello (e forse nemmeno la panchina d'oro), ma davvero oggi riservargli cosi tante contestazioni è roba da commedia cinematografica più che da calcio".