Le parole del tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, in conferenza stampa dopo l'1-1 di Lecce:

"È stato difficile, temevo molto questa partita dopo il periodo che abbiamo avuto, anche per l’accumularsi dell’assenza di alcuni giocatori, soprattutto davanti. Si è visto nel secondo tempo, abbiamo pagato tanto sotto l’aspetto delle energie nervose. Primo tempo fatto abbastanza bene, abbiamo trovato bene Gud tra le linee ma abbiamo sbagliato troppo nell’ultimo passaggio. Sono campi dove se la metti dentro, cambia tutta la partita, penso all’occasione di Piccoli. Il Lecce però ha fatto un grande secondo tempo.

Gosens? Ha avuto un problema al flessore e speriamo che non sia niente di importante. Bravo Balbo perché è stato in partita, dal suo lato spingevano molto di più. Percentuale di salvezza? I tre punti con la Lazio erano importanti per arrivare qua, l’ultimo pezzettino è sempre più difficile. Ora avremo la settimana tipo, speriamo di recuperare qualche giocatore, oltre alle energie.

C’è margine per divertirsi ora? Si cerca sempre di farlo, non solo quando si raggiunge la salvezza. Stasera ne abbiamo commessi tanti di errori tecnici, è quello su cui dobbiamo migliorare in prospettiva futura perché la tecnica è un aspetto fondamentale. A volte la freschezza fisica aiuta a migliorare su questo ma quando manca, bisogna essere più lucidi. Nel secondo tempo non siamo mai riusciti ad uscire su Piccoli.

Cosa mi aspetto dal finale? Mi aspetto tanto da me stesso e tanto dai giocatori. Gli ho detto che pretendo molto fino alla fine, dobbiamo finire ancora un percorso ma guardare anche avanti. Dobbiamo pensare ad una mentalità anche in ottica futura. Cerco sempre di ottenere anche per rispetto dei nostri tifosi".