Lo spogliatoio ha già capito: con Vanoli non sarà una passeggiata. E cinque pedine viola sono sotto la lente di ingrandimento

Paolo Vanoli è entrato a gamba tesa nello spogliatoio della Fiorentina. Con e dovute precauzioni, certo, perché la situazione è delicata. Ma i giocatori che in questi primi giorni hanno lavorato con il nuovo mister hanno capito come la situazione sia cambiata.

Occhi puntati

Psicologo o maestro severo poco cambia. C'è da lavorare e non poco. Lo sa Vanoli, lo iniziano a comprendere anche i giocatori. Come scrive La Nazione, sono in particolare cinque i giocatori a cui il nuovo allenatore viola potrebbe stare più con il fiato sul collo per recuperarli dopo un inizio di stagione decisamente deludente.

Un salto di qualità atteso

E così Vanoli uno scatto in avanti se lo aspetta sicuramente da Dodo, che con Pioli ha vissuto di tanti bassi e pochi alti, in un saliscendi deludente per il brasiliano. C'è poi capitan Ranieri, che ha commesso troppi errori dovuti più a errori di testa che di tecnica. Serve di più specialmente da chi indossa la fascia.

Altri osservati

Sarà poi importante capire la situazione di Gosens, tra acciacchi fisici e uno scarso rendimento in campo al quale non eravamo abituati. Infine, per avanzare nel campo di gioco e non fermarsi alla difesa, la coppia che più è messa sotto la lente di ingrandimento è quella composta da Fagioli e Gudmundsson.