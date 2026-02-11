Sul momento delicato della Fiorentina e sulla gara contro il Como, che si giocherà sabato, il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Si possono fare punti a Como? Non è semplice. Ci è riuscito il Milan di Allegri in una gara molto particolare. Arrivano comunque da una partita -i quarti di Coppa Italia- che ti leva molte energie, più mentali che fisiche. L'ha detto anche Fabregas, il rischio è che i suoi ragazzi si portino dietro eccessivo entusiasmo dimenticando che il campionato è ancora lunghissimo. Ma è l'unica cosa a cui ci si può appigliare, ha tante certezze sotto tutti i punti di vista”.

“Battere il Como non è così semplice. Squadra giovane ma equilibrata e matura”

“Gli unici Over 30 sono Moreno, Morata e Sergi Roberto. Per il resto l'età media è di 22 anni, una delle più giovani di tutta Europa. Sono tutti ragazzi molto freschi, che fanno andare le gambe ma soprattutto il pallone, che gira con grande equilibrio. La vittoria a Napoli è sintomo di maturità”.

“La Fiorentina deve essere impeccabile sulle ripartenze. Al resto pensino Fagioli e Mandragora”

La Fiorentina può provarci lanciando lungo in profondità? “Giusto, d'altronde il gol del Napoli in Coppa è arrivato proprio su una palla alta. La verità, però, è che fino a questo momento il Como è la seconda miglior difesa del campionato e si guarda poco a come difende. Non è così semplice fargli gol, hanno trovato un gran portiere e una linea difensiva molto solida. Se vuoi dare fastidio al Como, devi toglierti dalla testa l'idea di fare troppo possesso palla e devi sfruttare al meglio le ripartenze. Alla Fiorentina i giocatori non mancano, Kean può dare fastidio e Solomon ha una dinamica di campo molto interessante. Al resto devono pensare Mandragora e Fagioli”.