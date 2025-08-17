La Fiorentina ha comunicato l'apertura della vendita dei biglietti validi per l'andata del Quarto turno di qualificazione alla Conference League, nel quale gli uomini di Pioli affronteranno il Polissya giovedì prossimo, alle 20, alla Futbal Tatran Arena di Prešov, in Slovacchia.

Nel comunicato ufficiale si legge: ACF Fiorentina comunica che, da oggi 17/08/2025 ore 12:30 e fino a Mercoledì 20/08/25 ore 10:00, saranno in vendita fino ad esaurimento disponibilità, i biglietti del settore Ospiti riservato ai tifosi della Fiorentina per la trasferta valevole per l’andata del Playoff di UEFA Conference League 2025/26, in programma alla Futbal Tatran Aréna di Prešov (Slovacchia), Giovedì 21/08/2025 ore 20:00 CEST. I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 8.50 (compresa prevendita)

La vendita sarà riservata ai possessori di carta ‘InViola Premium’, come specificato dai siti ufficiali. Le due tranche di vendita sono così spiegate: PRIMA FASE - PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2025/26. Dalle ore 12:30 del 17/08/2025 fino alle ore 09.59 del 18/08/2025, fase dedicata ai possessori di abbonamento alla SERIE A 2025/26, con obbligo di inserimento di tessera INVIOLA PREMIUM in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore. SECONDA FASE - POSSESSORI INVIOLA PREMIUM Dalle ore 10.00 del 18/08/2025 fino alle ore 10.00 del 20/08/2025, fase dedicata ai possessori di INVIOLA PREMIUM, con obbligo di inserimento di tessera in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.