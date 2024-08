La formazione ufficiale della Fiorentina: esordio per De Gea, in difesa c'è ancora Quarta. Sorpresa in attacco per Palladino

Prima notte di Conference League per la Fiorentina in questa stagione, avversario la Puskas Akademia, formazione ungherese. Raffaele Palladino cerca il successo dopo aver rischiato di perdere sul campo del Parma, in Serie A. E sceglie così per la porta De Gea, debutto assoluto per lui in maglia viola (e anche in Conference); insieme a lui, un terzetto di difesa composto da M. Quarta, Pongracic e Ranieri.

Le scelte di Palladino dalla cintola in su

A centrocampo, Bianco e Mandragora; sulle fasce Kayode e Parisi , ma attenzione alla lunga panchina di Palladino. Davanti ci sono Colpani e Sottil, alle spalle dell'unica punta Beltran. A seguire le formazioni ufficiali delle due squadre:

Ecco la formazione della Fiorentina

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; M. Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode, Mandragora, Bianco, Parisi; Colpani, Sottil; Beltran. All.: Palladino.

PUSKAS AKADEMIA (4-2-3-1): Pécsi, Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill, Favorov, Plšek, Nissila, Soisalo, Nagy, Puljic.