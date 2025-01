UFFICIALE: Dopo le visite in mattinata, Folorunsho è il nuovo centrocampista di Palladino. Per lui un numero... da paura

Dopo le visite mediche svolte in mattinata, Michael Folorunsho ha messo anche la firma sul contratto che lo legherà per il momento in prestito fino a giugno alla Fiorentina. Ci sarà tempo poi per discutere di un eventuale riscatto. Questo il comunicato della società viola, con il ragazzo che ha scelto il numero 90, quello che nella smorfia napoletana indica ‘la paura’:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dall’ SSC Napoli.

Folorunsho, nato a Roma il 7 febbraio del 1998, in carriera ha indossato anche le maglie della Reggina, del Pordenone e del Bari. Nella stagione scorsa, con la maglia dell’Hellas Verona, ha collezionato 34 presenze in Serie A mettendo a segno 5 reti ed è stato convocato dalla Nazionale italiana per gli Europei in Germania.

Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 90".