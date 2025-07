Che succede in difesa? Comuzzo e un addio da non escludere a priori. Ma la Fiorentina chiede tanto

Anche la difesa della Fiorentina è un reparto che nelle prossime settimane potrebbe essere soggetto a diverse operazioni di mercato. La società viola sta trattando la cessione di Valentini e Moreno, c'è il nodo legato a Dodo a destra e altri dettagli non da poco da mettere a posto per la prossima stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport, tra i nomi da attenzionare in uscita c'è anche quello di Pietro Comuzzo, classe 2005 viola che a gennaio è stato vicino al Napoli. Un suo addio non sarebbe da escludere a priori, ma questo avverrebbe solo nel caso in cui arrivasse un'offerta importante per lui.

Il Milan lo segue con interesse, ma la richiesta della Fiorentina non cala. Il cartellino di Comuzzo vale almeno 30 milioni di euro.