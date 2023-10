Il telecronista di DAZN Ricky Buscaglia ha commentato a Radio Bruno Toscana la vittoria di ieri della Fiorentina: “Solo la Lazio ha battuto due volte il Napoli al Maradona negli ultimi due anni. Sento parlare di crisi, ma secondo me la squadra di Garcia non stava affatto male e questo avvalora la prestazione dei viola. Non credo sia giusto togliere i meriti alla Fiorentina”.

E poi: “I concetti di Spalletti e Italiano non sono così distanti, mentre Garcia è un elemento di rottura. La Fiorentina a volta ha un po' di squilibrio, ma quando gioca lo fa davvero. Italiano è più un allenatore da 4-3 che da 1-0”.