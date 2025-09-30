Bucciantini: "Gudmundsson è il migliore per giocare con Kean davanti. Pioli aveva in mente un'idea, ma ora..."

A Radio Bruno ha commentato il momento di forma della Fiorentina Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport e tifoso viola.

Le parole di Bucciantini

“La partita di Pisa non è stata lontana da quella contro il Torino. E' il fare di più che non viene in questo momento. Serve essere più efficaci quando si vuole fare calcio. Quando anche l'avversario è organizzato per non sbagliare e non rischiare ci sappiamo stare, ma serve esprimere di più, oltre a essere più solidi quando cresce l'intensità della gara”.

Sui rigori

“Per me si danno troppi rigori. La posizione di Pongracic diversi anni fa era naturale, ora viene considerata posizione naturale solo la posizione innaturale. Roba da TSO. L'interpretazione sui falli di mano cambia ogni settimana”.

Su Gudmundsson

“Gudmundsson non sai come giudicarlo perché non sai quanto si è allenato, né come. Le prestazioni di questo inizio di stagione sono state altalenanti, sia nel bene che nel male, ma nessuno è stato costante. Gudmundsson è l'unico che può crescere in un aspetto offensivo che veda Kean davanti. Gli altri tolgono spazio al 20 viola. Lui è il migliore per giocare con Kean di quelli in rosa. Se ci fosse stato un esterno offensivo, allora potevi avere anche un centrocampista di inserimento dietro a Kean. Ma senza quello la vedo dura. Per me Pioli aveva un'idea di gioco, ma non riesce a esprimerla. Serviva più gamba per le sue idee. E non che la Fiorentina non abbia speso…"