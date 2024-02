L'ex portiere viola Giovanni Galli ha toccato vari temi di casa Fiorentina a Lady Radio, dal campo alle prospettive gigliate per il prosieguo della stagione.

‘Temo di veder sfumare zona Champions e Europa League’

“Aveva raggiunto la posizione in classifica meritandosela approfittando dei passi falsi di qualche big. Qualche passaggio a vuoto ma i punti erano quelli. La sensazione è che il mercato abbia tolto l’attenzione di tutti dal risultato sul campo. In quattro gare con squadre non irresistibili non siamo riusciti a portare a casa punti. Sta tornando anche la Roma e la strada per la Champions si sta allontanando sempre di più, ma mi preoccupa anche l'allontanarsi della possibilità di andare in Europa League”.

‘Quarto posto, semifinale di Coppa Italia e primo posto in Conference: un miracolo di Italiano’

“La seconda parte di campionato post mercato è un altro campionato, tutti si sono posti degli obiettivi e ogni gara non è sulla falsariga dell’andata, ma tutt’altra cosa. Nessuno vuole perdere terreno, qualsiasi siano i traguardi da raggiungere, si lotta su tutti i palloni. Il lavoro di Italiano, al di là delle critiche naturali per gli errori che ha commesso, il raggiungimento del quarto posto momentaneo, la semifinale di Coppa Italia e primo posto di Conference sono ‘miracoli’. Tutt’altro che scontato a inizio anno. I risultati ottenuti sono stati frutti del suo lavoro e impegno, soprattutto dei suoi meriti. Se la Fiorentina è diventata una squadra temibile lo è grazie al lavoro che l’allenatore ha fato col suo staff. Lui mette i giocatori in un dispositivo tattico che può esaltare qualcuno e altri no, ma i risultati sportivi alla fine sono quelli che interessano. Se ora cambiano gli obiettivi e non si riesce a vincere un trofeo o arrivare in Europa, serve valorizzare i giocatori a disposizione, per non fallire la stagione”.