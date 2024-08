Ancelotti: "Amiamo Kepa. In quella posizione siamo coperti, ma siamo felici di averlo qui. La prossima stagione..."

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato anche del futuro del portiere di proprietà blancos Kepa Arrizabalaga, monitorato anche dalla Fiorentina per la prossima stagione. Queste le sue parole:

“In quella posizione siamo coperti. Kepa ha fatto davvero bene. Siamo davvero felici di averlo qui, ma non so cosa succederà in questa stagione. Lo amiamo!". Tutto dipenderà dal futuro di Lunin. In caso di uscita dell'ucraino, Kepa rimarrà a Madrid.