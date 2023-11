Lunga riflessione di Enzo Bucchioni a Radio Bruno, col giornalista toscano che ha commentato la situazione difficile della Fiorentina, reduce da tre sconfitte di fila in campionato.

Ecco cosa ha detto: “La Fiorentina funziona se c’è un gioco corale, da squadra, allora aumenta il livello tecnico di molti giocatori. Elementi in grado di poter scardinare una difesa chiusa in maniera eccellente come quella della Juventus nella rosa viola solo Gonzalez e Bonaventura nessun altro. A destra giocava uno che è di piede sinistro, come Parisi. È bravissimo, ma dalla parte opposta perde di efficacia, non può andare sul fondo. Biraghi non è in un momento di grande forma. L’uscita palla al piede di Quarta Quarta non ha mai funzionato".

“Fatico ad analizzare i singoli. Nzola non riesce a fare neppure ciò che ha sempre fatto, si nasconde dietro l’uomo, è impaurito. Beltran va aspettato, è appena arrivato. Si vede che calcisticamente può dare qualcosa di più. La sua situazione mi ricorda gli inizi di Lautaro, ma oggi non lo valuto. Nzola è la delusione vera, era il giocatore ideale per il gioco di Italiano, che lo conosceva. Pensavo fosse davvero funzionale; sapeva i movimenti, ha fisicità, non sta reggendo la pressione e le prestazioni lo evidenziano”.

“Il gioco di Italiano funzionava bene quando c'era Vlahovic, il livello degli attaccanti conta. Logico poi che il modo di giocare del tecnico viola vada in crisi se calano velocità e intensità. Contro le difese chiuse la Fiorentina ha sempre avuto problemi. Poi però guardo la classifica e vedo che la Fiorentina ha 7 punti in più e mi aggrappo a questo. Il gioco gigliato ha prodotto risultati, per la sua tipologia. Italiano può portare a valere 6.5/7 una squadra che vale 6”.