Martinez sotto shock, il viaggio trasformatosi in un incubo. Indagato per omicidio stradale

Da ieri, il secondo portiere dell'Inter, Josep Martinez, risulta sotto accusa per il reato di omicidio stradale. Il suo viaggio per andare al centro di allenamento nerazzurro, si è trasformato in un incubo per lui e soprattutto ha messo la parola fine alla vita di Paolo Saibene, 81 anni, abitante della zona di Appiano Gentile.

L'accaduto

Secondo alcune testimonianze, Saibene si sarebbe spostato di colpo dalla pista ciclabile alla strada con il proprio piccolo quadriciclo elettrico finendo per essere centrato dall'auto del giocatore, nonostante il disperato tentativo di frenata di quest'ultimo.

Martinez non ha riportato ferite, ma era in stato di shock per l'accaduto ed è stato assistito dal medico sociale, dal team manager e anche dal responsabile della sicurezza, nelle ore immediatamente successive al dramma.

Lunghe indagini

Il SUV dello spagnolo è sotto sequestro e ora serviranno delle indagini per ricostruire i fatti in maniera minuziosa. In questo periodo Martinez resterà indagato per il reato di omicidio stradale per il quale teoricamente si rischia una pena dai 2 ai 7 anni di reclusione. Se venisse confermato l'imprevedibile sbandamento della vittima, il procedimento sarebbe invece archiviato e non ci sarebbero conseguenze penali per il giocatore.