L'intermediario di mercato Costantino Nicoletti ha parlato a Lady Radio, analizzando alcune questioni attuali di casa Fiorentina e spaziando anche sul mercato viola.

‘De Gea e Gosens più adatti al ruolo di capitano rispetto a Ranieri’

“Ranieri ha le stigmate del capitano? Per essere il leader della Fiorentina in questo momento difficile? In passato ricordo altro tipo di giocatori, di diverso spessore carismatico in questo ruolo. Penso che Gosens e De Gea sarebbero più adatti a questo ruolo. Vanoli è un condottiero e difenderà a spada tratta il suo gruppo. In questa fase cambierà poco o niente, non è entrato come un elefante in una cristalleria. Ha sottolineato l’importanza dello staff nel calcio attuale”.

‘Si pagano gli errori di questi 7 anni’

“In questa fase meno la società parla e meglio è, tanto cosa dovrebbe dire? Si stanno pagando anche tanti errori sul mercato commessi in questi 7 anni, operazioni inspiegabili da Sabiri a Infantino. Si cercano difensori centrali e si è andati a cedere Moreno e Valentini. Il conto prima o poi ti si presenta, può andar bene qualche anno, magari azzecchi tecnico e qualche pedina… oggi però la Fiorentina è in grande difficoltà. Sul mercato sono stati confermati i big, poi si sono inseriti 5 giocatori dei quali 3 retrocessi e due salvati nelle ultime giornate di Serie A, da Viti a Sohm fino a Nicolussi. L'unico reparto coperto è l'attacco, in difesa e a centrocampo servono calciatori forti".