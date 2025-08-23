Bomber un po' di tutta la Serie A, e non solo per definizioni legate al marketing, Bobo Vieri a La Gazzetta dello Sport ha fatto un po' le carte al campionato, che parte oggi e in particolare per la ‘zona Fiorentina’:

“Intanto è bello che siano tornato al loro posto sia Sarri che Pioli. La Viola ha Dzeko che porta mentalità e gol, oltre a quella bestia di Kean: mi aspettavo che qualcuno dall’estero comprasse Moise perché è esploso definitivamente. Il Bologna ha Italiano, uno dei migliori in circolazione e la Lazio è piena di buoni giocatori. Da queste squadre mi aspetto uno scatto Champions”.