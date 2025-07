Due 'viola' presenti nel successo svedese all'Europeo Femminile: in campo anche Janogy, ma va subito in gol un nuovo innesto

Forte presenza della Fiorentina nel match tra Polonia e Svezia valevole per la seconda giornata dell'Europeo Femminile: le scandinave centrano il loro secondo successo consecutivo imponendosi per 0-3 e garantendosi così il passaggio del girone C con una giornata di anticipo.

Lo ‘zampino’ viola ce l'ha messo Lina Hurtig, che al 77simo (appena 9 minuti dopo il suo ingresso) ha trafitto il portiere avversario Szemik chiudendo la partita: Hurtig è infatti uno dei tre innesti già ufficializzati della rosa femminile della Fiorentina, in arrivo dall'Arsenal. In campo per la Svezia anche Madelen Janogy, che indossa la maglia della Fiorentina dal gennaio del 2024.