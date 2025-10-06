Bucchioni: "Gudmundsson è un ectoplasma. Pradè ha finito il suo tempo a Firenze, dopo il mercato Pioli doveva ribellarsi"

A Radio Sportiva ha parlato il giornalista vicino alla causa viola Enzo Bucchioni, che ha commentato duramente la situazione in casa gigliata.

Le parole di Bucchioni

“Il tema Fiorentina è delicato. Palladino è andato via perché è stato confermato Pradè, il giorno prima delle dimissioni c'erano state 5 ore di colloquio. Commisso fece una brutta figura, avrei cacciato tutti i manager fossi stato in lui. Il calcio proposto da Palladino aveva il sentore di essere vecchio, con la palla lunga per Kean. Si pensava potesse essere irripetibile e si voleva un gioco moderno. Non so se fosse rimasto se avrebbe ripetuto la stagione. La Fiorentina dello scorso anno era più forte, c'erano tanti prestiti ma erano di alto livello. Giocatori che venivano da squadre di alto livello: Milan, Lazio, Roma…”.

Attacco a Pradè

“Questa può diventarlo, ma hai preso giocatori da squadre retrocesse. Ci sono giocatori che hanno già dimostrato di non essere all'altezza della Fiorentina. Nicolussi Caviglia ha sbagliato tanti di quei palloni. Gudmundsson? E' un ectoplasma. L'hai pagato più di 25 milioni, non solo fa la differenza, ma è un giocatore in meno. Un mercato sopravvalutato. 30 milioni per Piccoli? Ma dovevi prendere un centrocampista con quei soldi. Hai preso Fagioli che la Juventus ti ha dato volentieri. Sapevano delle sue difficoltà. Una marea di problemi che dicono che Pradè ha fatto il suo tempo a Firenze. 10 anni che è a Firenze e non ha vinto nulla. Ranieri? Più forte Valentini, che hai regalato al Verona. La gente non lo può più vedere a Firenze. Pioli si è trovato in questa situazione. Non gli hanno comprato gli esterni, doveva ribellarsi. Fino a novembre la Fiorentina insisterà con lui, solo per i soldi che gli dà".