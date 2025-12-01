Questa settimana riparte la Coppa Italia per (quasi) tutti: la Fiorentina, invece, in campo... tra due mesi

Domani sera sarà la sfida tra Juventus e Udinese a dare il via agli ottavi di finale di Coppa Italia, con la Fiorentina che invece sarà l'ultima in ordine cronologico a scendere in campo, contro il Como, al Franchi. Tuttavia, tra le due partite passeranno ben 57 giorni.

Questione di TV

Infatti, la Viola tornerà in campo per questa competizione il 27 gennaio, alle 21, contro il Como di Cesc Fabregas. Anche la Roma, che ha pescato il Torino, giocherà a gennaio, ma due settimane prima. Il perché di questa scelta è da ricercarsi nella questione dei diritti TV: semplicemente, non c'era spazio per mettere tutte le partite in diversi slot, e i primi due disponibili per evitare contemporaneità tra incontri erano a gennaio.

Il percorso

Qualora la Fiorentina superasse il turno, incontrerebbe la vincente di Napoli-Cagliari, che si disputerà tra due giorni. Si ricorda, inoltre, che per gli ottavi di finale non sono previsti tempi supplementari: in caso di parità dopo 90 minuti, si andrà direttamente ai rigori.