Galloppa: "Buon punto, partita strana. L'atteggiamento della squadra è quello giusto, porto a casa la mentalità"

Che pomeriggio intenso per la Fiorentina Primavera. Senza Braschi, aggregato alla prima squadra, i ragazzi di Daniele Galloppa iniziano il loro girone di ritorno al cardiopalma: vanno sotto tre volte contro il Milan, ma rimontano sempre, anche in pieno recupero, ottenendo un rocambolesco 3-3.

“Buon punto, porto a casa l'atteggiamento”

Così ha commentato mister Daniele Galloppa a Sportitalia: “Aver recuperato così all'ultimo significa aver portato a casa un buon punto. Sinceramente è stata una partita strana, piena di episodi che si sono susseguiti. Abbiamo segnato, poi siamo stati subito ripresi… Bravi però i ragazzi, hanno mantenuto sempre l'atteggiamento giusto”.

“Dobbiamo rimanere sul pezzo fino all'ultimo”

“La squadra si è comportata bene, ha dimostrato di non mollare mai. E dobbiamo continuare così, con questa mentalità. Sappiamo che ogni partita è sempre in bilico, specialmente in questo campionato. Dobbiamo stare sul pezzo fino all'ultimo minuto, oggi lo abbiamo dimostrato”.