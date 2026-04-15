La Fiorentina interrompe i rapporti con Peruzzo: la nota del club
Novità in casa Fiorentina, per quanto riguarda l'impostazione del club. In particolare, Enrico Peruzzo non lavorerà più per l'immagine della società viola.
Si interrompe il rapporto con Peruzzo
Peruzzo, in particolare, era il CRO (Chief Revenue Officer). Era un dirigente che si occupava, dunque, di aumentare i ricavi aziendali della società, tramite marketing, merchandising, vendite di vario genere. Questa la nota ufficiale della Fiorentina.
La nota della Fiorentina
ACF Fiorentina comunica la conclusione del rapporto professionale con Enrico Peruzzo. La Società lo ringrazia per l’attività svolta e gli augura le migliori fortune per il prosieguo del proprio percorso professionale e personale.
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