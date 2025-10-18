Brekalo non parte titolare neanche in un Oviedo in zona retrocessione: gli asturiani battuti ancora in casa

Prosegue male l'avventura di Josip Brekalo, di cui la Fiorentina si è liberata proprio sul finale di mercato, in Spagna all'Oviedo: la formazione asturiana ha perso ieri sera per 2-0 in casa contro l'Espanyol, secondo k.o. consecutivo.

Appena uno spezzone per il croato

Il croato è entrato solo al 70', subito prima che gli ospiti passassero in vantaggio con Kike Garcia (poi il match è stato chiuso dagli ospiti con Milla nel finale). Brekalo fin qui non si è quasi mai imposto tra i titolari di una formazione che staziona in zona retrocessione.