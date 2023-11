Secondo quanto riportato dall'Ansa, il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Andrea Crociani si è espresso a riguardo della riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze: “Il progetto ha un suo senso nella sua completezza e non può essere spezzettato, questa è la nostra posizione”.

"Speriamo arrivino anche i fondi per poterlo completare come è stato pensato. Essendoci stato un concorso noi non possiamo che auspicare che possa essere realizzato il progetto che ha vinto il concorso, senza modifiche e senza riduzioni o parziali non esecuzioni".