L'intenzione di Vanoli è chiara: prima i risultati poi tutto il resto. Continuano a tener banco le condizioni di Gosens

Questo pomeriggio, alla vigilia della trasferta di domani contro il Genoa, Radio Bruno ha cercato di fare il punto della situazione in casa Fiorentina. L'emittente ha sottolineato come il nuovo arrivato Paolo Vanoli, nonostante sia costretto a tornare a far punti, ha il dovere di sbrogliare alcune situazioni.

Il primo obiettivo di Vanoli è chiaro: cambiare la mentalità di questa Fiorentina

Questa mattina la squadra gigliata ha regolarmente svolto la sessione di rifinitura in vista della sfida di Marassi, e le prime indicazioni confermano quelle dei giorni scorsi: la prima Fiorentina di Paolo Vanoli seguirà la falsa riga di quella vista finora con Stefano Pioli. Rivedremo probabilmente il solito 3-5-2 senza troppi cambiamenti, almeno a livello tattico. Le prime segnalazioni sottolineano come il neo tecnico gigliato abbia cercato di incidere sull'atteggiamento dei suoi giocatori: la volontà è quella di accantonare la Fiorentina offensiva e che voleva proporre un calcio propositivo, che in realtà con Pioli non si è mai vista, per puntare su una Fiorentina più operaia che possa puntare a tornare a far punti.

Il cambi tattici arriveranno in un secondo momento

Domani sarà confermato tutto, ma dalla partita contro la Juventus probabilmente il tecnico proverà a tornare ad un 4-3-1-2 o 4-3-2-1, che lo stesso Daniele Galloppa aveva provato nelle ore precedenti alla sfida di giovedì contro il Mainz. Vanoli è un tecnico che conosce bene, e spesso propone, la difesa a quattro, vista anche nella sua ultima esperienza al Torino, ma è esperto anche di difesa a tre: il tecnico di fatto nasce con il 3-5-2 ai tempi di Antonio Conte. Domani si andrà comunque sulle certezze viste finora, tutti i cambi verranno proposti soltanto alla ripresa dopo la sosta per le nazionali: solo in quel caso Vanoli avrebbe due settimane per lavorare meglio con la propria rosa.

Il punto sugli infortunati: Gosens preoccupa. Gudmundsson è ok.

Tengono banco le condizioni fisiche di Robin Gosens, ai box dalla sfida di ormai 1 giorni fa contro l'Inter. Il tedesco non ci sarà contro il Genoa, e non è detto che tornerà a disposizione per la sfida casalinga contro la Juventus. Il giocatore sta pagando il minutaggio avuto finora, scelta incomprensibile visto il Fortini delle ultime uscite. La lesione di primo grado alla coscia sinistra non è ancora totalmente superato, e per questo saranno decisive le prossime due settimane, con il giocatore che comunque continua il suo personale percorso di recupero tra palestra e terapie del caso. Nessun problema invece per Albert Gudmundsson, costretto a saltare la trasferta di Conference League per il processo in corso in Islanda. Il fantasista sarà regolarmente disponibile, è invece da capire se sarà impiegato dal primo minuto o solo a gara in corso