Quest'oggi l'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali del club per presentare la partita casalinga di domani contro il Napoli.

“L'avversario che ci troviamo avanti ormai conta relativamente. Chiaramente questa cosa ci da degli spunti per capire che partita sarà: conosciamo bene il Napoli e sappiamo cosa ci aspetta e quali saranno le insidie della sfida. Siamo consapevoli che se facciamo le nostre possiamo prendere in mano qualsiasi partita".

“Le due precedenti partite ci hanno insegnato molto sui nostri avversari”

Ha anche aggiunto: “Le ultime due precedenti partite contro di loro ci serviranno d'insegnamento e saranno utili entrambi, anche se molto diverse per l'atmosfera vissuta in campo. Laggiù ce la siamo complicata subito all'inizio e non siamo poi riusciti a trovare gli sviluppi per ribaltarla. In Coppa Italia invece abbiamo dominato a partita, facendo però un po' di fatica a chiuderla richinando di riaprirla nei minuti finali: tutte e due ci danno molti spunti per capire quali sono le cose fatte bene e quelle da migliorare”.

“Il pareggio contro il Torino ci ha lasciato l'amaro in bocca”

Ha poi analizzato l'ultimo pareggio contro il Torino: “C'è rimasto l'amaro in bocca perchè potevano essere tre punti meritati: abbiamo fatto una buona partita creando comunque tante occasioni. Ci dobbiamo portare dietro quella rabbia di chi sa che ha lasciato per strada qualcosa, di una squadra che sa che doveva portare a casa i tre punti. Sappiamo in cosa dobbiamo migliorare, ovvero essere più lucidi e cinici davanti alla porta: questa squadra crea tanto ma spesso lascia le sfide in bilico fino alla fine”.

“Il Napoli è da temere, ma non ho particolari timori”

Ha poi concluso: “Il Napoli è una squadra caratteriale, hanno infatti dimostrato di avere un entusiasmo che è frequente in quel territorio. Ho gli stessi timori delle altre partite pero, perche sinceramente non mi cambia niente come ho gia detto: penso solo alla mia squadra e a cercare di smorzare l'entusiasmo o le tensioni dopo qualsiasi prestazione. Noi siamo la Fiorentina e dobbiamo essere noi stessi: la squadra sta facendo le prestazioni che chiedo, e la speranza è quella di inanellare altre prestazioni importanti”.