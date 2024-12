L’ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV, commentando vari temi di casa viola dopo il 2-2 contro la Juventus di domenica scorsa.

“Era importante tornare a fare punti, sarebbe stata la terza sconfitta prima del Napoli in casa e rischiava di diventare quasi una crisi. La Fiorentina sta rispettando le aspettative e a Torino ha fatto una buona gara, in una sfida tra due squadre non eccelse, portare a casa questo risultato fa respirare, ed è molto più importante, al di là della prestazione. La Fiorentina non può tenere il ritmo di Napoli Atalanta e Inter per la Champions, poi c’è l’outsider Lazio e Milan e Juventus che rischiano parecchio. Parisi ha fatto una buona gara, contro un avversario non semplice come Conceicao”.

‘La squadra sta soffrendo, Palladino deve ritrovare la quadratura’

“Al momento la Fiorentina ha problemi a livello tattico e sta soffrendo molto. La squadra ha cambiato totalmente assetto ed è in difficoltà, giocando in questo modo soffrirà sempre. La Fiorentina non è più compatta senza Bove. Palladino non sta trovando la quadratura. Felice per il gol di Sottil, ma è stato il suo primo del campionato, durante la gara è stato un problema tattico, anche se non per colpa sua. Colpani va a fare diagonali a centrocampo continuamente, perchè Adli fa poco in fase difensiva, Cataldi corre tanto ma fatica… e giocavano contro Thuram Locatelli e Koopmeiners. Adli ora deve allargarsi per ricevere il pallone, non gioca più stretto come faceva prima. Mandragora sarebbe l’ideale per aiutare la difesa e anche Cataldi, facendo da diga e dando compattezza alla squadra”.

‘Brutti segnali da Gudmundsson, non è una seconda punta’

“Gudmundsson è stato un problema e non ha mai preso palla, perchè è stato messo in una gabbia e non può svariare. Da una parte c’è Sottil e lì l’islandese non ci può andare, mentre sarebbe bravissimo ad allargarsi a sinistra, ricevere e puntare la porta. Non è una seconda punta, viene scavalcato dalla palla, non sa cosa fare in campo e si trova ad agire in zone in cui è circondato dagli avversari. Gudmundsson può portare gol che servono tanto alla Fiorentina, ma ho avuto brutti segnali. Punizione dal limite: calcia Sottil e Gudmundsson se ne va. L’islandese non si sente la fiducia addosso, avrebbe dovuto fare 90’, non perchè lo meritasse, ma per ritrovarsi. Colpani? Purtroppo spesso si ragiona un po’ per partito preso a Firenze. È un calciatore di squadra, rispetto ad anarchici come Sottil, che non aiutano in copertura. Colpani viene dentro al campo a dar mano alla squadra. Palladino lo fa lavorare in maniera particolare, e capisce le difficoltà del calciatore. È un giocatore bravo, ma ha 25 anni, non può essere il Rui Costa della Fiorentina”.

“Prendendo Spinazzola, la Fiorentina potrebbe alzare Gosens, o viceversa. L’arrivo del terzino del Napoli aprirebbe il mercato per Kayode, se arrivasse una buona offerta. Spinazzola non è Kayode… gioca sia a sinistra che a destra, è buono, può giocare dove vuole. Pablo Marì? La Fiorentina avrebbe tanti centrali, forse Palladino sta pensando di tornare a giocare con la difesa a tre. Adesso la Fiorentina è più attrattiva per i calciatori, questo è certo, in virtù dei risultati della squadra”.