Montella nel tritacarne: "Ma io non mi dimetto, ho solo voglia di continuare e sono sereno"

Nell'occhio del ciclone. L'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, si trova praticamente dentro un tritacarne, metaforicamente parlando, dopo la sconfitta patita contro l'Italia, la terza di fila su tre gare in Nations League. Partite queste che fanno seguito ad un Mondiale, deludente, giocato la scorsa estate.

Ciò nonostante, Montella non si arrende e non ha alcuna intenzione di dimettersi: “Sono fiero di allenare questa Nazionale, credo in questo progetto, da parte mia c’è voglia di continuare”.

Prima della gara con l'Italia aveva fatto capire di essere “sereno”, uno stato d'animo che non è cambiato nelle ultime ore.

Anche dopo il 3–1 subito contro l’Italia il 5 ottobre, ha difeso il progetto: ha ricordato le assenze importanti e l’inserimento di giovani poco esperti, indicando la qualificazione al prossimo Europeo come obiettivo. Ha chiesto maggiore sostegno e tranquillità per lavorare con il gruppo.