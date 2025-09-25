Palladino: "Bove? Uno shock, tremendo rischiare di perdere un pezzo di noi. C'è voluto delicato lavoro psicologico"

Senza dubbio, il momento peggiore dell'esperienza alla Fiorentina, Raffaele Palladino lo ha vissuto quando ha visto cadere al suolo Edoardo Bove durante la partita giocata al Franchi contro l'Inter.

“Bove, uno shock”

“Uno shock - così lo definisce l'ex tecnico viola, parlando con La Gazzetta dello Sport - Rischiare di perdere per sempre un pezzo di noi è stato tremendo e in spogliatoio c'era chi non voleva manco più allenarsi. Per fortuna un miracolo ha salvato Edo, poi ci è voluto un lavoro psicologico delicato per ricominciare tutti insieme. E qui Bove è stato semplicemente fantastico: veniva al Viola Park, ci dava la carica, era sempre con noi. Per me è diventato come un fratellino”.

“Se non tornerà a giocare, avrà un posto nel mio staff”

Palladino poi aggiunge: “Se tornerà a giocare a calcio? Lo spero davvero. Edo vive per il pallone e deve mettercela tutta per rientrare. Ma anche se non dovesse accadere, lui sa che un domani avrà un posto sicuro nel mio staff”.