C'è anche il Bologna di Italiano su Amrabat

Diverse le squadre interessate a Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che in queste ultime ore è tornato a disposizione di mister Palladino. Le voci di mercato, tuttavia, sono sempre molto presenti intorno al giocatore, che come priorità ha sempre messo il ritorno in Premier League.

Il Manchester United, le turche, ma non solo. Come scrive La Gazzetta dello Sport anche il Bologna starebbe pensando al giocatore marocchino, con Italiano che lo ritroverebbe così dopo l'avventura comune a Firenze.